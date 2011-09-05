قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 6 أكتوبر
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى السادس من أكتوبر تشرين الأول:
الاربعاء 7 سبتمبر:
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة عامر جروب القابضة لمناقشة توزيع أسهم مجانية.
السبت 10 سبتمبر:
القاهرة - محكمة القضاء الاداري تنظر دعوي وقف وإلغاء تقسيم سهم أوراسكوم تليكوم القابضة المقامة بحق هيئة الرقابة المالية.
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسمنت- قنا لمناقشة توزيع أرباح عن فترة الستة أشهر الاولى من 2011.
الاثنين 12 سبتمبر:
القاهرة - محكمة القضاء الاداري تنظر دعوى بطلان بيع أرض بمساحة 41 مليون متر مربع إلى الشركة المصرية للمنتجعات السياحية.
السبت 24 سبتمبر: يتبع