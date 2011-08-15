هبوط أرباح المصرية للاتصالات 15% في الربع/2

من إيهاب فاروق

القاهرة 15 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركةالمصرية للاتصالات اليوم الاثنين تراجع صافي ربحها 15 بالمئة في الربع الثاني من 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 826 مليون جنيه(138.8 مليون دولار) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقابل 971 مليون جنيه في الربع المقابل من 2010.

وقال عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة في بيان إن "البيئة التشغيلية السائدة لم تعد لطبيعتها بعد في مصر."

وأردف انه رغم رفع حظر التجوال في منتصف يونيو حزيران الماضي فان "مستويات السياحة وأنشطة الأعمال مازالت منخفضة."

وشهدت مصر في 25 يناير كانون الثاني احتجاجات شعبية عارمة انتهت بالاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط.

وقال محسن عادل المحلل المالي "تراجع الأرباح كان متوقعا خاصة بعد تأثر الشركة وشركاتها التابعة بالأحداث الاخيرة. أتوقع ان الشركة ستعمل على اعادة هيكلة انشطتها والتركيز على خدمات القيمة المضافة."

وبلغت إيرادات الشركة المجمعة 2.6 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي وبتراجع 3.7 بالمئة.