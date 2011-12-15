أرباح حديد عز المصرية تهوي 79% في النصف/1 رغم نمو المبيعات

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من إيهاب فاروق

القاهرة 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة حديد عز ‭ ESRS.CA‬‏المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان صافي الأرباح المجمعة هوى 79 بالمئة في النصف الاول من 2011.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الالكتروني إن صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الاقلية بلغ 51 مليون جنيه(42.35 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 241 مليونا قبل عام.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 61.7 مليون جنيه في الربع الثاني من 2011 مقابل 135.7 مليون جنيه في الربع المقابل من 2010 وبنسبة هبوط 54.5 بالمئة.

وقال بول شكيبيان العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الذي عين في مايو ايار 2011 في البيان "رغم الأحداث الاستثنائية التي شهدتها مصر في النصف الأول من عام 2011 استطعنا إدارة كافة عملياتنا بسلاسة ويسر."

وعانى الاقتصاد المصري جراء الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مما تسبب في هروب المستثمرين والسائحين وزيادة عجز الميزانية.

وأردف شكيبان "لقد نجحنا في زيادة مبيعاتنا بنسبة واحد في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق من حيث الحجم وبنسبة 24 في المئة من حيث القيمة. هذا سمح لنا باستيعاب كافة التكاليف الإضافية الناتجة عن الأضرار الكبيرة التي طالت الاقتصاد المصري وبتحقيق نتائج إيجابية إلى حد ما."