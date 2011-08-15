هبوط أرباح ايكون المصرية 80.7% في النصف/1

القاهرة 15 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "ايكون" هبوط صافي ربحها 80.7 بالمئة في النصف الاول من 2011 .

وبلغ صافي ربح الشركة 2.5 مليون جنيه(420168 دولارا) في ستة أشهر حتى في 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 13 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010 .