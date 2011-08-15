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هبوط أرباح ايكون المصرية 80.7% في النصف/1

Mon Aug 15, 2011 8:43am GMT
 
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القاهرة 15 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "ايكون" هبوط صافي ربحها 80.7 بالمئة في النصف الاول من 2011 .

وبلغ صافي ربح الشركة 2.5 مليون جنيه(420168 دولارا) في ستة أشهر حتى في 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 13 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010 .

ويبلغ رأسمال الشركة 71.280 مليون جنيه موزعا على 17.820 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)

أ ب - ن ج

 