انخفاض صافي ربح أجواء الغذائية 10% في الربع/1 والسهم يقفز 10%

القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة أجواء للصناعات الغذائية انخفاض صافي أرباحها غير المجمعة 54 بالمئة في الربع الأول بينما قفز سهم الشركة عشرة بالمئة إلى 4.03 جنيه.

وقالت الشركة إنها حققت أرباحا صافية غير مجمعة 5.93 مليون جنيه (0.99 مليون دولار) بين يناير كانون الثاني ومارس اذار مقارنة مع 12.96 مليون جنيه في الربع الاول من 2010.