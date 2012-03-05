هبوط أرباح جهينة المصرية 18% في 2011 رغم نمو مبيعاتها 21%

القاهرة 5 مارس اذار (رويترز) - أظهرت نتائج الاعمال المجمعة غير المدققة لشركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر اليوم الاثنين انخفاض صافي ربحها 18 بالمئة في 2011 رغم نمو مبيعاتها 21 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 185.937 مليون جنيه(30.8 مليون دولار) في عام وحتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل 227.825 مليون جنيه في 2010.

وبحلول الساعة 0927 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة المقيد بالمؤشر الرئيسي ‭.EGX30‬‏ عند 4.85 جنيه دون تغيير عن اغلاق امس الأحد.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالشركة لمعرفة سبب هبوط الارباح رغم نمو المبيعات خلال العام المنصرم.

وزادت مبيعات الشركة 21 بالمئة في 2011 لتصل إلى 2.243 مليار جنيه مقارنة مع 1.861 مليار جنيه في 2010.

وتأسست جهينة عام 1983 وتنتج الألبان والعصائر وتصدر إلى أسواق في أنحاء افريقيا والشرق الأوسط. وتقوم المجموعة بتصنيع منتجاتها في ستة مصانع حديثة بطاقة إنتاجية 2700 طن يوميا ويبلغ عدد منتجات الشركة 160 منتجا ومن بين عملائها مصر للطيران واير فرانس وفنادق فور سيزون وماريوت وهيلتون ومطاعم مكدونالدز كورب وهارديز.

وكان حريق قد التهم مصنع ايجيفود في ابريل نيسان 2010 وقضى على جميع محتوياته. ونجحت الشركة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في الاتفاق مع شركة المهندس للتأمين للحصول على تعويض بقيمة 93.5 مليون جنيه تعويضا عن حريق المصنع.

وفي ديسمبر كانون الاول المنصرم قالت الشركةانها وقعت عقد قرض مع البنك التجاري الدولي بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل إعادة بناء المصنع المحترق بمساحة 35 ألف متر مربع.