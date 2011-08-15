مصر للأسمنت- قنا تقترح توزيع 5 جنيهات للسهم عن أرباح النصف/1

القاهرة 15 أغسطس اب (رويترز) - قالت شركة مصر للأسمنت - قنا اليوم الاثنين ان مجلس إدارتها اقترح توزيع خمسة جنيهات لسهم الشركة عن أرباح النصف الأول من 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة 194.6 مليون جنيه(32.7 مليون دولار) في النصف الاول المنتهي في 30 يونيو حزيران مقابل 219.6 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010 وبنسبة تراجع 11.4 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان ان مجلس الادارة وافق على "عرض قائمة التوزيعات المقترحة على الجمعية العامة العادية والتوصية بان يكون التوزيع خمسة جنيهات للسهم."

ومن المقرر ان يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في 10 سبتمبر ايلول القادم.

ويبلغ رأسمال الشركة 298.780 مليون جنيه موزعا على 29.878 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)