موبينيل المصرية توزع أكبر كوبون نقدي في تاريخها

من إيهاب فاروق

القاهرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) اليوم الأربعاء إن مساهميها وافقوا على توزيعات نقدية هي الأكبر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها وأرجع محللون ذلك إلى حاجة كبار مساهمي الشركة لسيولة نقدية.

وأضافت الشركة في البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه إنها ستوزع 9.19 جنيه(1.6 دولار) للسهم عن أرباح التسعة أشهر الأولى من 2010 والارباح المرحلة من 2009 وذلك لحامل السهم حتى نهاية جلسة 23 يناير كانون الثاني على ان يتم التوزيع في 27 يناير.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "يعود هذا التوزيع الكبير لاستقرار الهيكل التمويلي للشركة وبالتالي فهي ليست في حاجة لتمويل ذاتي كبير."

وقال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار سي.آي .كابيتال "موبينيل تقوم دوريا بتوزيع أرباحها في صورة نقدية. إنها (موبينيل) تعتمد على النمو من خلال القروض وليس من خلال زيادة رأسمالها عن طريق أرباحها."

بلغ صافي ربح الشركة المجمع في التسعة أشهر الأولي من 2010 نحو 1.025 مليار جنيه مقابل 1.457 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2009 وذلك بتراجع 30 بالمئة ويوجد بالشركة نحو 1.63 مليار جنيه أرباح مرحلة من عام 2009. ويبلغ إجمالي الأرباح التي ستوزعها موبينيل 2.66 مليار جنيه.

وقال عادل "ربما يكون التوزيع الكبير لموبينيل لدعم شركاء رئيسيين في الشركة في ظل أزمة السيولة التي يعانوا منها."

بينما قال الألفي إن احتمال احتياج شركاء رئيسييين في موبينيل للسيولة "سبب وجيه. ولكن أوراسكوم تليكوم ليست الوحيدة التي في حاجة للسيولة بل أن فرانس تليكوم أيضا تحتاج لسيولة لتمويل توسعاتها."