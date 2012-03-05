هبوط أرباح ماريدايف المصرية في 2011 وتوصية بتوزيع أسهم مجانية

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من إيهاب فاروق

القاهرة 5 مارس اذار (رويترز) - أظهرت نتائج الاعمال المجمعة غير المدققة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف) المصرية اليوم الاثنين انخفاض صافي ربحها 31.8 بالمئة في 2011.

وأوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع سهم مجاني لكل سبعة أسهم أصلية عن 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 42.112 مليون دولار في عام وحتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل 61.770 مليون دولار في 2010.

وقالت الشركة في بيان انها تأثرت "بتوابع الأزمة المالية العالمية بالاضافة لبعض الأسباب التي أثرت بالتبعية على نتائج الأعمال سواء لقطاع الانشاءات البحرية أو قطاع الدعم الملاحي."

وزادت مبيعات الشركة 21.4 بالمئة إلى 391.306 مليون دولار في 2011 من 322.278 مليون دولار في 2010.

ويتمثل نشاط الشركة في القيام بكافة الأعمال البحرية في المناطق الحرة بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية من خدمات وصيانة وتركيبات وإنشاءات وانتشال سواء تحت سطح الماء أو خارجه.