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هيرميس تتوقع نموا فصليا قويا لأرباح الشركات بالسعودية ومصر والكويت

Wed Jan 5, 2011 1:40pm GMT
 
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 القاهرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت المجموعة المالية - هيرميس في 
تقرير اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن تسجل الشركات المدرجة في بورصات السعودية 
ومصر والامارات الكويت أكبر نسبة نمو في الأرباح خلال 2010 وإن كانت أسواق الإمارات 
والكويت ستسجل أضعف نمو في الإيرادات بين شركات المنطقة.
 وقالت هيرميس في تقريرها "من المتوقع أن تسجل السعودية ومصر معظم النمو 
المتوقع في الإيرادات. سابك وحدها تسجل نحو ما يقرب من نصف توقعات النمو في 
السعودية...نمو الأرباح سيكون قويا بوجه عام." 
 وأضافت "من المتوقع أن تسجل (الشركات المدرجة في) الإمارات والكويت أضعف نمو 
في الإيرادات بتراجع سنوي نسبته 1.9 بالمئة في الإمارات و14.9 بالمئة في الكويت 
بينما ستسجل أقوى نمو في الأرباح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 105.0 
بالمئة في الإمارات و263.5 بالمئة في الكويت."
 وعزت هيرميس ذلك إلى أن مجموعة كبيرة من الشركات تكبدت خسائر في الربع الأخير 
من 2009 جراء خفض قيمة أصول وتكوين مخصصات.
 وأوضحت أن البنوك في مصر إلى جانب قطر ولبنان ستسجل نموا قويا في إجمالي الربح 
بينما ستسجل الشركات المدرجة تحت قطاعي البتروكيماويات في السعودية والتشييد 
والبناء في مصر نموا ملحوظا بدعم من صعود أسعار النفط نحو 15 المئة على 
أساسين 
سنوي وفصلي.
 وفيما يلي جدول يوضح توقعات هيرميس لنتائج البنوك في كل من مصر والسعودية 
والكويت يليه جدول يوضح نتائج المجموعة لنتائج الشركات المدرجة تحت قطاعي 
البتروكيماويات في السعودية والتشييد والبناء في مصر:
مصر (بالمليون جنيه المصري)
-----------------------------
البنك               إيرادات الربع/4     النمو السنوي   النمو الفصلي
التجاري الدولي            1060                 36%            21%
كريدي أجريكول            347                  15%            22% 
الأهلي سوسيتيه جنرال      671                  11%            -6%
البنك               أرباح الربع/4      النمو السنوي   النمو الفصلي
التجاري الدولي            550                 41%            40%
كريدي أجريكول            93                 -23%           -23%
الأهلي سوسيتيه جنرال      259                -30%           -19%
السعودية (بالمليون ريال سعودي)
-----------------------------
البنك               إيرادات الربع/4    النمو السنوي   النمو الفصلي
الراجحي                  2914                  6%           -2%
العربي الوطني             1140                  8%            1%
البلاد                    298                   35%           11% 
الجزيرة                   297                   59%           2% 
السعودي الفرنسي          1081                  2%            0%
الرياض                   1453                 -8%           -3%
مجموعة سامبا المالية       1704                  10%          -1%
ساب                      1203                  1%            4%
السعودي الهولندي          496                   -4%          -5%
السعودي للاستثمار         448                   -4%           3%
البنك               أرباح الربع/4       النمو السنوي   النمو الفصلي
الراجحي                  1571                 7%           -4%
العربي الوطني             368                  25%           6%
البلاد                    4                    غير متاح       50% 
الجزيرة                  (75)                  -72%          غير متاح 
السعودي الفرنسي          599                  152%          -4%
الرياض                   570                  -37%          -7%
مجموعة سامبا المالية       1053                 26%           -5%
السعودي الهولندي          31                   غير متاح       -64%
السعودي للاستثمار         107                  غير متاح       -28%
الكويت (بالمليون دينار كويتي)
---------------------------
البنك               إيرادات الربع/4     النمو السنوي   النمو الفصلي
برقان                    32                   -19%          -21%
التجاري الكويتي           30                   -12%          -11%
بيت التمويل الكويتي       188                  -10%           11% 
الكويت الوطني             165                   43%           34%
البنك               أرباح الربع/4      النمو السنوي    النمو الفصلي
برقان                    14                  غير متاح       غير متاح
التجاري الكويتي           7                    326%          -65%
بيت التمويل الكويتي       49                   297%           45%
الكويت الوطني             89                   40 %           12%
 وفيما يلي جدول يوضح نتائج المجموعة لنتائج الشركات المدرجة تحت قطاعي 
البتروكيماويات في السعودية والتشييد والبناء في مصر:
مصر (بالمليون جنيه المصري)
-----------------------------
الشركة               إيرادات الربع/4     النمو السنوي   النمو الفصلي
العز الدخيلة              3557                 81%            13%
حديد عز                   4454                 40%            10% 
مصر بني سويف للاسمنت         189                 -17%            23%
مصر للاسمنت قنا             241                  15%            29%
باكين                      156                  -1%           -25%
سيدي كرير للبتروكيماويات   572                   2%            29%
اسمنت سيناء                413                   2%            7%
السويس للاسمنت              1604                  1%            25%
الشركة                 أرباح الربع/4     النمو السنوي   النمو الفصلي
العز الدخيلة              254                  42%            329%
حديد عز                   96                   62%            غير متاح
مصر بني سويف للاسمنت         47                  -51%            70%
مصر للاسمنت قنا             127                  44%            38%
باكين                      30                   -4%           -53%
سيدي كرير للبتروكيماويات   276                  -5%            70%
اسمنت سيناء                187                   3%             7%
السويس للاسمنت              332                   7%            31%
السعودية (بالمليون ريال سعودي)
-----------------------------
الشركة                  إيرادات الربع/4     النمو السنوي   النمو الفصلي
المتقدمة للبتروكيماويات      568                  45%            4%
سابك                       42814                34%            13% 
سافكو                      1109                 98%            24%
الصحراء للبتروكيماويات      --                   غير متاح        غير متاح
ينساب                      1785                 غير متاح        11%
الشركة                 أرباح الربع/4     النمو السنوي   النمو الفصلي
المتقدمة للبتروكيماويات      117                  307%           -4%
سابك                       6143                 34%            15% 
سافكو                      925                  146%           53%
الصحراء للبتروكيماويات      106                  100%           54%
ينساب                      515                  غير متاح        45% 
(الدولار = 5.7950 جنيه مصري)
(الدولار = 3.7497 ريال سعودي)
(الدولار = 0.2833 دينار كويتي)
 
 م ر - ن ج
 