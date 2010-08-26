صافي أرباح حديد عز يقفز 267% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

القاهرة 26 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليوم الخميس نمو صافي أرباحها بنسبة 267 بالمئة في الربع الثاني من 2010 متجاوزا التوقعات.

وبلغ صافي الربح نحو 136 مليون جنيه (23.9 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 37 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2009 ومقارنة مع توقعات المحللين بأرباح قدرها 111 مليون جنيه.

ووفقا لبيان النتائج على موقع الشركة على الانترنت بلغ صافي الأرباح في النصف الأول 241 مليون جنيه مقابل 96 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2009 .

وقال بيان الشركة "الطلب العالمي على الصلب بدأ يظهر بوادر انتعاش."

وأضاف البيان "حققنا نموا في الايرادات بنسبة 17 في المئة خلال النصف الاول."

وأغلق السهم المقيد بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‭.EGX30‬‏ أمس الأربعاء على تراجع 1.1 في المئة ليصل إلى 18.09 جنيه.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.716 مليار جنيه مقسم على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار يساوي 5.70 جنيه مصري)