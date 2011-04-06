نمو صافي ربح السويدي اليكتريك المصرية المجمع 29.5% في 2010.
القاهرة 6 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة السويدي اليكتريك المصرية اليوم الاربعاء إن صافي أرباحها المجمعة زاد 29.5 بالمئة في 2010.
وبلغ صافي ارباح الشركة 816.64 مليون جنيه(137.25 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2010 مقابل صافي ربح قدره 630.73 مليون جنيه في 2009.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.718 مليار جنيه موزعا على 171.860 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.
(الدولار = 5.95 جنيه مصري)
أ ب - ن ج
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