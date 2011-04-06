مساهمو إيبيكو المصرية يقرون توزيع 2.5 جنيه للسهم عن أرباح 2010.
القاهرة 6 ابريل نيسان (رويترز) - قالت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) اليوم الاربعاء ان مساهمي الشركة أقروا أمس الثلاثاء خلال اجتماع الجمعية العامة العادية توزيع 2.5 جنيه للسهم عن أرباح 2010.
وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 341.6 مليون جنيه (57.4 مليون دولار) في 2010 مقابل 298.3 مليون في العام السابق بينما بلغ صافي ربح الشركة المستقل 325.95 مليون جنيه مقابل 285.3 مليون في 2009.
وأغلق سهم الشركة أمس الثلاثاء عند 36.29 جنيه بتراجع 3.05 بالمئة.
يبلغ رأسمال إيبيكو 793.364 مليون جنيه موزعا على 79.336 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.
(الدولار = 5.95 جنيه مصري)
أ ب - ن ج
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