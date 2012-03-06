أسمنت سيناءالمصرية توصي بتوزيع 3 جنيهات للسهم عن أرباح 2011

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القاهرة 6 مارس اذار (رويترز) - أوصت شركة أسمنت سيناء المصرية بتوزيع ثلاثة جنيهات للسهم عن أرباحها في 2011 رغم هبوط صافي الربح 63.7 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 328.814 مليون جنيه(54.53 مليون دولار) في عام وحتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل 905.728 مليون جنيه في 2010.

وقالت الشركة اليوم الثلاثاء في بيان إلى إدارة البورصة المصرية "كان من الطبيعي أن تتأثر نتائج اعمال شركة أسمنت سيناء في عام 2011 بالظروف التي صاحبت قيام ثورة 25 يناير بصفة عامة وفي وسط سيناء بصفة خاصة."

وتعطلت كثير من الاستثمارات تحت وطأة الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط من العام الماضي. وأدى هذا إلى تراكم الطلب بشكل هائل على الإسكان والسلع والخدمات لتلبية احتياجات نمو سكاني سريع.

وبحلول الساعة 0846 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 36.10 جنيه بانخفاض 0.41 بالمئة.

وأظهرت قائمة الدخل للشركة هبوط المبيعات 26.4 بالمئة إلى 1.198 مليار جنيه في 2011 من 1.627 مليار جنيه في 2010.

ويبلغ رأسمال الشركة 700 مليون جنيه موزع على 70 مليون جنيه بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري)