مؤشر بورصة الكويت ينهي موجة صعود ويغلق متراجعا 0.14%

1014 جمت - أغلق مؤشر بورصة الكويت اليوم الخميس عند مستوى 6336.9 متراجعا 0.14 في المئة وأنهى بذلك موجة من الصعود استمرت ثلاثة ايام.

وحذر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس من اضطرابات أمنية.

وهبط سهم البنك التجاري 3.4 في المئة وبيتك 1.96 في المئة بينما بقي سهم زين والبنك الوطني دون تغيير.

وتعاني البلاد من حالة من الجمود السياسي وتوترات مستمرة بين الحكومة والبرلمان ومظاهرات يدعو لها شباب معارضون يهدفون للاطاحة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.

ودخلت خطة التنمية التي كانت تعول عليها شركات القطاع الخاص وتتضمن مشاريع قيمتها 30 مليار دينار كويتي (109 مليارات دولار) منعطفا خطيرا هذا الاسبوع بعد أن تم قبول استقالة الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية والمسؤول الحكومي الأول عن الخطة.

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0930 جمت - عمدت مؤسسات الاستثمار الأجنبية لبيع الأسهم القيادية العمانية مما شكل ضغطا على مؤشر مسقط ‪.MSI‬ في ظل تأثر الأسواق العالمية بمخاوف بشأن ديون اليونان.

واغلق المؤشر منخفضا 0.5 بالمئة عند 6021 نقطة. وفاق عدد الخاسرين الرابحين بواقع 15 إلى أربعة.