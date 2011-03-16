مجموعة طلعت مصطفى المصرية تقترح توزيع سهم مجاني لكل 40 سهما أصليا

القاهرة 16 مارس اذار (رويترز) - قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة ‭(TMGH.CA: اقتباس)‬‏ وهي أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في مصر اليوم الاربعاء إن مجلس إدارتها اقترح توزيع سهم مجاني لكل 40 سهما أصليا عن ارباح 2010.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مليار جنيه(169 مليون دولار) مقابل 1.2 مليار جنيه في عام 2009.

وستعقد الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية لها في 31 مارس اذار لمناقشة نتائج الأعمال "واعتماد حساب التوزيع المقترح بعدد سهم مجاني لكل 40 سهما من أسهم رأس المال المدفوع."

وسيعقب الجمعية العادية اجتماع الجمعية غير العادية لمناقشة زيادة رأس مال الشركة بقيمة الأسهم المجانية المقترحة.

ويتمثل نشاط الشركة في تنفيذ مشروعات سكنية ومجتمعات عمرانية متكاملة وتقوم بتنفيذ مشروعات تتضمن مجمعات فندقية وشققا سكنية. ومن أهم مشروعات الشركة مدينة الرحاب ومشروع الربوة وسان ستيفانو وسلسلة فنادق فور سيزونز ومشروع مدينتي.

ويبلغ رأسمال المجموعة الحالي قبل الزيادة 20.132 مليار جنيه موزعا على 2.013 مليار جنيه بقيمة إسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.92 جنيه مصري)