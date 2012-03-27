انخفاض أرباح اوراسكوم للانشاء المصرية 34% في الربع/4

القاهرة 27 مارس اذار (رويترز) - قالت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة ‭ OCIC.CA‬‏ أكبر شركة مصرية مدرجة اليوم الثلاثاء ان صافي ربحها المجمع انخفض 34.1 بالمئة في الربع الاخير من 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 122.6 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 186 مليونا في الربع المقابل من 2010.

وكان من المتوقع أن تحقق الشركة ربحا صافيا قدره 175.7 مليون دولار في الربع الأخير وفقا لمتوسط توقعات 16 محللا.

وقالت الشركة في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه ان إيرادات الشركة نمت بنسبة سبعة بالمئة في الربع الأخير من 2011 لتصل إلى 1.410 مليار دولار من 1.318 مليار دولار في الربع المقابل من 2010.

وقد تمكنت اوراسكوم للانشاء أكبر شركة في مصر من حيث القيمة السوقية من المحافظة على نمو أرباحها التشغيلية رغم الاضطرابات الاقتصادية في مصر وذلك من خلال تعزيز صادراتها من الأسمدة والاستفادة من نمو البنية التحتية في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وزاد صافي ربح الشركة المجمع في 2011 بنسبة 13.9 بالمئة إلى 676.9 مليون دولار من 594.3 مليون دولار في 2010.