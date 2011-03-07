هبوط أرباح ماريدايف المصرية في 2010 رغم نمو ايرادات النشاط

القاهرة 7 مارس اذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف" المجمعةاليوم الاثنين هبوط أرباحها 23 بالمئة في عام 2010 رغم نمو ايرادت النشاط 30.5 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول 61.77 مليون دولار مقابل 80.26 مليون دولار في 2009.

وأظهرت قائمة الدخل المجمعة للشركة عن نمو إيراداتها من النشاط إلى 322.28 مليون دولار من 246.98 مليون دولار في 2009 في نفس الوقت الذي زادت فيه تكاليف النشاط بنسبة 55 بالمئة من 141.7 مليون دولار إلى 219.5 مليون دولار في 2010.

ويتمثل نشاط الشركة في القيام بكافة الأعمال البحرية في المناطق الحرة بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية من خدمات وصيانة وتركيبات وإنشاءات والقيام بالأعمال المتعلقة بالخدمات الصناعية بالمياه الإقليمية للمنشآت البحرية والأرضية.

من ناحية اخرى كشفت قائمة الدخل المجمعة عن نمو ضريبة دخل الشركة من 1.52 مليون دولار في 2009 إلى نحو خمسة ملايين دولار في 2010 .

وزادت المصروفات والفوائد البنكية من 3.76 مليون إلى 7.1 مليون دولار بينما أظهر بند الايرادات الاخري تراجعه من 4.77 مليون إلى 1.3 مليون دولار في 2010.

وستعقد الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية لها في 23 مارس اذار لمناقشة نتائج الأعمال ويعقبها اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة على زيادة رأسمال الشركة من خلال توزيع أسهم مجانية عن أرباح 2010.

ويبلغ رأسمال الشركة 122.880 مليون دولار موزعا على 307.200 مليون سهم بقيمة اسمية 0.4 دولار للسهم الواحد.