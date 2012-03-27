المصروفات الاستثنائية تهبط بأرباح أوراسكوم للانشاء 34% في الربع/4

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من إيهاب فاروق

القاهرة 27 مارس اذار (رويترز) - قالت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة ‭ OCIC.CA‬‏ أكبر شركة مصرية مدرجة اليوم الثلاثاء إن صافي ربحها المجمع انخفض 34.1 بالمئة في الربع الاخير من 2011 متأثرا بمصاريف استثنائية.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 122.6 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 186 مليونا في الربع المقابل من 2010.

وكان من المتوقع أن تحقق الشركة ربحا صافيا قدره 175.7 مليون دولار في الربع الأخير وفقا لمتوسط توقعات 16 محللا.

وقالت الشركة في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه ان إيرادات الشركة نمت بنسبة سبعة بالمئة في الربع الأخير من 2011 لتصل إلى 1.410 مليار دولار من 1.318 مليار دولار في الربع المقابل من 2010.

وقد تمكنت اوراسكوم للانشاء أكبر شركة في مصر من حيث القيمة السوقية من المحافظة على نمو أرباحها التشغيلية رغم الاضطرابات الاقتصادية في مصر وذلك من خلال تعزيز صادراتها من الأسمدة والاستفادة من نمو البنية التحتية في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وعزت الشركة انخفاض ارباحها في الربع الأخير إلى مصروفات استثنائية منها " 22.2 مليون دولار مصاريف التسديد المبكر لقروض الشركة في إطار خطة إعادة هيكلة القروض ترتيبا لإجراءات التقسيم."