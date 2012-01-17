المصرية للاتصالات تقترح توزيع 30 قرشا للسهم من الأرباح المرحلة

القاهرة 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت اليوم الثلاثاء إنها ستقترح على مساهميها توزيع 0.30 جنيه للسهم من الأرباح المرحلة وذلك في اجتماع الجمعية العامة العادية في 29 يناير كانون الثاني.

وأضافت الشركة في بيان إلى ادارة البورصة المصرية أنها دعت مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في 29 يناير لمناقشة اقتراح الشركة بتوزيع 0.30 جنيه للسهم من الأرباح المرحلة.

وأوضح البيان أن اجمالي قيمة تلك التوزيعات 512.12 مليون جنيه(84.93 مليون دولار).

وستناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة في نفس اليوم تعديل بعض المواد الأساسية بالشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الادارة وأماكن انعقاد الجمعية العمومية.

ووزعت الشركة 1.30 جنيه للسهم الواحد عن أرباح 2010.

وقال حسن حلمي المدير المالي للشركة لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إن المصرية للاتصالات تتوقع اقتراح نسبة توزيعات نقدية أعلى للمساهمين خلال اجتماعهم السنوي القادم.

وتراجع صافي ربح الشركة 13.3 بالمئة في تسعة أشهر حتى سبتمبر أيلول الماضي إلى 2.35 مليار جنيه من 2.71 مليار في التسعة أشهر الاولى من 2010.

(الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري)