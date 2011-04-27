مد مهلة اعلان نتائج الشركات المصرية شهرا واحدا

القاهرة 27 ابريل نيسان (رويترز) - قالت هيئة الرقابة المالية بمصر اليوم الاربعاء إنها قررت مد مهلة اعلان الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لمدة شهر للقوائم المالية السنوية لعام 2010 والفصلية للربع الأول من العام الجاري.

وأضاف بين الهيئة الذي حصلت رويترز على نسخة منه ان مجلس ادارة الهيئة "قرر مد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المساهمة المقيدة بالبورصة...عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 و31 مارس 2011 لمدة شهر."

وكانت مهلة اعلان النتائج السنوية لعام 2010 انتهت في 31 مارس اذار الماضي بينما تنتهي مهلة الربع الأول في 15 مايو ايار المقبل ولكن الآن ستنتهي المهلة السنوية في 30 ابريل نيسان الجاري ومهلة الربع الاول في 15 يونيو حزيران القادم.