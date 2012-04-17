سوديك المصرية تتكبد خسارة 193 مليون جنيه في 2011 والبورصة توقف سهمها

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

القاهرة 17 ابريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة السادس من اكتوبر للاستثمار والتنمية ‭(OCDI.CA: اقتباس)‬‏ (سوديك) ثالث أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة بمصر تكبدها خسائر في 2011 رغم نمو الايرادات.

وقررت إدارة البورصة وقف تداول سهم الشركة لحين إرسال نتائج الأعمال المستقلة والمجمعة.

وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة 193.152 مليون جنيه(32.03 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل صافي ربح 135.294 مليون جنيه في 2010.

وزادت إيرادات الشركة المجمعة 4.4 بالمئة إلى 542.275 مليون جنيه من 519.528 مليون جنيه في 2010.

ولم تذكر الشركة سبب الخسارة في بيانها إلى إدارة البورصة اليوم.

وتعطلت كثير من الاستثمارات في مصر تحت وطأة الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط من العام الماضي.

وقالت الشركة ان السيولة المتاحة بها في نهاية العام الماضي بلغت 506 ملايين جنيه فيما بلغ إجمالي القروض 392 مليون جنيه.