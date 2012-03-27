المصروفات الاستثنائية تهبط بأرباح أوراسكوم للانشاء 34% في الربع/4

(لتحديث سعر السهم واضافة تصريحات لرئيس الشركة)

من توم فايفر وإيهاب فاروق

القاهرة 27 مارس اذار (رويترز) - قالت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة ‭ OCIC.CA‬‏ أكبر شركة مصرية مدرجة اليوم الثلاثاء إن صافي ربحها المجمع انخفض 34.1 بالمئة في الربع الاخير من 2011 متأثرا بمصاريف استثنائية.

واقترحت الشركة توزيع أرباح نقدية مستقبلية على المساهمين والعاملين بحد أقصى ثلاثة مليارات جنيه عند توافر السيولة اللازمة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 122.6 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 186 مليونا في الربع المقابل من 2010.

وكان من المتوقع أن تحقق الشركة ربحا صافيا قدره 175.7 مليون دولار في الربع الأخير وفقا لمتوسط توقعات 16 محللا.

وقالت الشركة في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه ان إيرادات الشركة نمت بنسبة سبعة بالمئة في الربع الأخير من 2011 لتصل إلى 1.410 مليار دولار من 1.318 مليار دولار في الربع المقابل من 2010.

وبحلول الساعة 1112 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة الذي يستحوذ على اكثر من 26 بالمئة من قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‭.EGX30‬‏ عند 254 جنيها بارتفاع 1.4 بالمئة.