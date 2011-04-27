هيرميس المصرية تقرر شراء خمسة ملايين سهم خزينة بالبورصة
القاهرة 27 ابريل نيسان (رويترز) - قالت المجموعة المالية - هيرميس القابضة HRHO.CA اليوم الاربعاء إن مجلس إدارتها وافق على شراء خمسة ملايين سهم خزينة.
وقررت البورصة المصرية إيقاف تداول السهم لمدة عشرة دقائق للاطلاع على البيان وتعليق جميع العروض والطلبات على السهم قبل وقت الاعلان.
وقالت هيرميس في بيان حصلت رويترز على نسخة منه ان مجلس الادارة "وافق بالاجماع على شراء اسهم خزينة من اسهم المجموعة المالية هيرميس وعددها خمسة ملايين سهم مع الالتزام بكافة لوائح وقوانين هيئة سوق المال في هذا الشأن."
وبحلول الساعة 1158 بتوقيت جرينتش جرى تداول السهم عند 17.17 جنيه بانخفاض 1.09 بالمئة.
أ ب - ن ج
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