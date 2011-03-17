ملخص- سوديك المصرية تقترح توزيع 4 جنيهات للسهم عن أرباح 2010.

القاهرة 17 مارس اذار (رويترز) - شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) :

- صافي الربح المجمع 135.3 مليون جنيه في 2010 مقابل صافي خسارة 112.5 مليون قبل عام.

- الإيرادات المجمعة 519.5 مليون جنيه في 2010 مقابل 30.7 مليون قبل عام.

- المشروعات تحت التنفيذ 2.7 مليار جنيه في 2010 مقابل 1.7 مليار قبل عام.

- السيولة النقدية 945 مليون جنيه بنهاية 2010.

- تقترح توزيع 4 جنيهات للسهم عن أرباح 2010.