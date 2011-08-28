Wed 9 Aug 2017 | 7:47 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 6 أكتوبر

Sun Aug 28, 2011 6:16am GMT
 
[-] نص [+]

فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى السادس من أكتوبر تشرين الأول:

السبت 10 سبتمبر:

القاهرة - محكمة القضاء الاداري تنظر دعوي وقف وإلغاء تقسيم سهم أوراسكوم تليكوم القابضة المقامة بحق هيئة الرقابة المالية.

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسمنت- قنا لمناقشة توزيع أرباح عن فترة الستة أشهر الاولى من 2011.

الاثنين 12 سبتمبر:

القاهرة - محكمة القضاء الاداري تنظر دعوى بطلان بيع أرض بمساحة 41 مليون متر مربع إلى الشركة المصرية للمنتجعات السياحية.

السبت 24 سبتمبر:

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت لمناقشة زيادة رأسمال الشركة.

الاثنين 29 سبتمبر:   يتبع
 