قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 ديسمبر

فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 ديسمبر كانون الأول:

السبت 24 سبتمبر:

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت لمناقشة زيادة رأسمال الشركة.

الأحد 25 سبتمبر:

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجواء للصناعات الغذائية.

الاثنين 29 سبتمبر:

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة باكين المصرية لاعتماد نتائج اعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011.

القاهرة- اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو" لاعتماد نتائج اعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011.