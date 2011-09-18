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قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 ديسمبر

Sun Sep 18, 2011 6:23am GMT
 
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فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 ديسمبر كانون الأول:

السبت 24 سبتمبر:

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت لمناقشة زيادة رأسمال الشركة.

الأحد 25 سبتمبر:

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجواء للصناعات الغذائية.

الاثنين 29 سبتمبر:

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة باكين المصرية لاعتماد نتائج اعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011.

القاهرة- اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو" لاعتماد نتائج اعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011.

الثلاثاء 4 أكتوبر:   يتبع
 