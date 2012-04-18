مساهمو بلتون المصرية يقرون استمرار عمل الشركة

القاهرة 18 ابريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو شركة بلتون المالية القابضة استمرار الشركة في مزاولة عملها على الرغم من تكبد الشركة خسائر تجاوزت نصف رأسمالها في 2011.

وأظهرت نتائج الشركة أن صافي الخسائر المجمعة بلغ 106.6 مليون جنيه (17.7 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل صافي ربح 2.1 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة المصرية اليوم الاربعاء إن مساهميها أقروا امس الثلاثاء في اجتماع الجمعية العامة غير العادية "استمرار الشركة في مزاولة عملها على الرغم من تعدي الخسارة نصف رأسمالها."

ويبلغ رأسمال الشركة 83.655 مليون جنيه موزع على 8.365 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.

وأغلق سهم الشركة أمس عند 12.98 جنيه بانخفاض 3.78 بالمئة.

ويتمثل نشاط الشركة في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

(الدولار = 6.03 جنيه مصري)