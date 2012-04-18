مساهمو العز الدخيلة المصرية يقرون توزيع 40 جنيها للسهم عن أرباح 2011

القاهرة 18 ابريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو شركة العز الدخيلة للصلب المصرية توزيع 40 جنيها (6.63 دولار) للسهم عن أرباح 2011 التي زادت 4.2 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول 696.907 مليون جنيه (115.6 مليون دولار) مقابل 668.674 مليون جنيه في 2010.

وقالت الشركة في بيان إلى ادارة البورصة المصرية اليوم الاربعاء إن مساهميها أقروا أمس الثلاثاء توزيع 40 جنيها للسهم عن أرباح 2011.

وأغلق سهم الشركة الخميس الماضي عند 491.26 جنيه بارتفاع 0.42 بالمئة ولم يتم التداول عليه في جلسة امس الثلاثاء وهي الأولى هذا الاسبوع بعد عطلة استمرت يومين.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.336 مليار جنيه موزعا على 13.364 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم.

(الدولار = 6.03 جنيه مصري)