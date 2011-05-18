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أرباح طلعت مصطفى المصرية تتراجع 48% في الربع/1

Wed May 18, 2011 9:02am GMT
 
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القاهرة 18 مايو ايار (رويترز) - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى ‭ (TMGH.CA: اقتباس)‬‏ أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة اليوم الأربعاء أن أرباحها الصافية تراجعت 48 بالمئة في الربع الأول من العام إلى 169.4 مليون جنيه (28.5 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة على الإنترنت إنها كانت قد حققت أرباحا صافية قدرها 324.1 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

(الدولار = 5.946 جنيه مصري)

ع ه - ن ج
 