هبوط أرباح طلعت مصطفى المصرية 48% في الربع/1 والسهم يرتفع 3%

من إيهاب فاروق

القاهرة 18 مايو ايار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة(TMGH.CA: اقتباس)‬‏ أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة اليوم الأربعاء انخفاض أرباحها الصافية 48 بالمئة في الربع الأول من 2011.

وارتفع سهم المجموعة بالبورصة ثلاثة بالمئة عند استئناف التداول عليه بعد اعلان النتائج.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 169.4 مليون جنيه(28.5 مليون دولار). في الربع الاول المنتهي في 31 مارس اذار 2011 مقابل 324.1 مليون قبل عام.

وقال محسن عادل المحلل المالي "النتائج جاءت متأثرة بانخفاض المبيعات وهو أمر متوقع نتيجة الظروف التي يمر بها القطاع العقاري بمصر."

وبلغت إيرادات المجموعة 1.3 مليار جنيه في الربع الاول المنتهي في 31 مارس 2011 مقابل 1.6 مليار جنيه في الربع المقابل من العام الماضي.

وقالت المجموعة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن مبيعات النشاط العقاري بلغت 568 مليون جنيه في الربع الاول مقابل 1.1 مليار جنيه في الربع المقابل بانخفاض نحو 51 بالمئة.

وأضافت المجموعة إن صافي إيراداتها من الشق السياحي بلغ 73 مليون جنيه في الربع الاول 2011 مقابل 145 مليون جنيه قبل عام وأرجعت الانخفاض إلى "ركود حركة السياحة بمصر وما لذلك من أثر على نسب الاشغال بالفنادق."

وبحلول الساعة 0918 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة بالبورصة المصرية عند 4.12 جنيه بارتفاع ثلاثة بالمئة.

(الدولار = 5.94 جنيه مصري)