أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات تهوي 89% في الربع/1
القاهرة 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك المصري لتنمية الصادرات تهاوى صافي ربحه المجمع بنسبة 88.7 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2011- 2012.
وبلغ صافي ربح البنك المجمع 7.9 مليون جنيه (1.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر أيلول مقارنة مع 70.4 مليون جنيه قبل عام.
ويبلغ رأسمال البنك 1.440 مليار جنيه موزع على 144 مليون سهم بقيمة إسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.
(الدولار = 6.00 جنيهات مصرية)
أ ب - ن ج
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