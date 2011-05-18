هبوط حاد في أرباح طلعت مصطفى المصرية والسهم يرتفع

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من إيهاب فاروق

القاهرة 18 مايو ايار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة(TMGH.CA: اقتباس)‬‏ أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة اليوم الأربعاء انخفاض أرباحها الصافية 48 بالمئة في الربع الأول من 2011.

وارتفع سهم المجموعة بالبورصة 8.25 بالمئة عند استئناف التداول عليه بعد اعلان النتائج.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 169.4 مليون جنيه(28.5 مليون دولار). في الربع الاول المنتهي في 31 مارس اذار 2011 مقابل 324.1 مليون قبل عام.

وقالت المجموعة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن مبيعات النشاط العقاري بلغت 568 مليون جنيه في الربع الاول مقابل 1.1 مليار جنيه في الربع المقابل بانخفاض نحو 51 بالمئة.

وقال محسن عادل المحلل المالي "النتائج جاءت متأثرة بانخفاض المبيعات وهو أمر متوقع نتيجة الظروف التي يمر بها القطاع العقاري بمصر."

وقالت مؤسسة جونز لانج لاسال في ابريل نيسان الماضي إن الاضطرابات السياسية بمصر ستؤدي لتباطؤ نمو المعروض من العقارات إذ تضطر شركات لالغاء أو اعادة جدولة مشروعات وهو ما قد يخفف تخمة المعروض في بعض القطاعات.