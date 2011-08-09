أرباح حديد عز المجمعة تقفز 186% في 2010

القاهرة 9 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة حديد عز ‭ESRS.CA‬‏ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن صافي ربحها المجمع قفز 186 بالمئة في 2010.

وقالت الشركة في بيان لبورصة لندن إن صافي ربح الشركة المجمع بلغ 252 مليون جنيه(42.35 مليون دولار) في عام 2010 مقابل 88 مليونا قبل عام.