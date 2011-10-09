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قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 ديسمبر

Sun Oct 9, 2011 7:05am GMT
 
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فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 ديسمبر كانون الأول:

الاثنين 10 أكتوبر:

القاهرة - شركة مصر للأسمنت-قنا توزع كوبونا نقديا بقيمة 6.5 جنيه لحامل سهم الشركة حتى نهاية جلسة 4 أكتوبر.

الاحد 23 أكتوبر :

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي أوراسكوم تليكوم لاعتماد فروق تقسيم الشركة.

الثلاثاء 25 أكتوبر:

القاهرة - محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

السبت 17 ديسمبر:

القاهرة - محكمة القضاء الاداري تنظر دعوي وقف وإلغاء تقسيم سهم أوراسكوم تليكوم القابضة المقامة بحق هيئة الرقابة المالية.   يتبع
 