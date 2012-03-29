العز الدخيلة للصلب المصرية تقترح توزيع 35 جنيها للسهم عن أرباح 2011

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القاهرة 29 مارس اذار (رويترز) - اقترح مجلس ادارة شركة العز الدخيلة للصلب المصرية توزيع 35 جنيها للسهم عن أرباح 2011 التي زادت 4.2 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول 696.907 مليون جنيه (115.6 مليون دولار) مقابل 668.674 مليون جنيه في 2010.

وقالت الشركة في بيان إلى ادارة البورصة المصرية اليوم الخميس ان مجلس ادارتها اقترح توزيع 35 جنيها للسهم عن ارباح 2010 دون تغيير عن الأرباح التي تم توزيعها في 2010.

وزادت المبيعات في 2011 بنسبة 10.9 بالمئة إلى 14.042 مليار جنيه في 2011 مقابل 12.665 مليار في 2010.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.336 مليار جنيه موزعا على 13.364 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم.

(الدولار = 6.03 جنيه مصري)