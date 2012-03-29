إيبيكو المصرية تقترح توزيع 2.75 جنيه للسهم عن أرباح 2011

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القاهرة 29 مارس اذار (رويترز) - اقترح مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) توزيع 2.75 جنيه للسهم عن ارباح 2011 التي انخفضت 2.7 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 317.2 مليون جنيه(52.6 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول المنصرم مقابل 325.9 مليون في 2010.

وبحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 34 جنيها دون تغيير عن اغلاق أمس الاربعاء.

وتعمل الشركة في إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والمستحضرات البيطرية والمبيدات الحشرية.

وزادت مبيعات الشركة 5.6 بالمئة إلى 1.162 مليار جنيه في 2011 مقابل 1.100 مليار في 2010.

وقالت الشركة في بيان إلى ادارة البورصة المصرية اليوم الخميس إن توصية توزيعات الأرباح ستعرض على اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في 22 أبريل نيسان المقبل.

ويبلغ رأسمال الشركة 793.364 مليون جنيه موزع على 79.336 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

(الدولار = 6.03 جنيه مصري)