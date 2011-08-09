نمو المبيعات يقفز بأرباح جهينة المصرية 54% في الربع الثاني

من إيهاب فاروق

القاهرة 9 أغسطس اب (رويترز) - حققت شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر قفزة قوية في أرباحها الفصلية بفضل نمو المبيعات.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة اليوم الثلاثاء أن صافي ربحها زاد 54 بالمئة في الربع الثاني من 2011 مع نمو مبيعاتها 38 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 62 مليون جنيه (10.4 مليون دولار) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقابل 40.2 مليون جنيه.

وبلغت مبيعات الشركة 572.8 جنيه مقابل 414.6 مليون جنيه في الربع المقابل من 2010 .

وقال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة في اتصال هاتفي مع رويترز "سعينا لزيادة المبيعات بأقصى ما يمكن في الربع الثاني ونجحنا بالفعل في ذلك."

وأردف "كان واضحا من الربع الأول أننا(جهينة) سنعاني من التصدير وخاصة إلى الدول المجاورة وبالذات ليبيا. ولذا قررنا التوسع في الاستثمار المحلي. توسعنا في أسطول السيارات بالشركة وقمنا بفتح فروع جديدة والتوسع في إدارة البيع بالشركة.

"سنعمل على مواصلة زيادة المبيعات."