اوراسكوم القابضة للتنمية تتكبد خسائر بسبب الاضطرابات في مصر

من دينا زايد

القاهرة 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - اعلنت شركة اوراسكوم القابضة للتنمية المدرجة في سويسرا اليوم الاربعاء أن صافي خسائرها في الربع الثالث بلغ 2.98 مليون فرنك سويسري (3.23 مليون دولار) نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر واماكن اخرى من العالم العربي.

وقالت المجموعة إن صافي خسائرها في الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 18.9 مليون فرنك. وكانت الشركة قد حققت ارباحا صافية قدرها 29 مليون فرنك في الربع الثالث من 2010 بينما بلغ صافي ارباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 76 مليون فرنك.

ومنذ ذلك الحين تعرض القطاع العقاري لاضطرابات بسبب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري حسنى مبارك وتراجع الاستثمار والدعاوى القضائية ضد عقود بيع اراض مملوكة للدولة.

وتراجعت ايرادات الشركة التي تشتهر ببناء منتجعات فخمة بنسبة 57 في المئة إلى 163 مليون فرنك في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وذكرت الشركة أن التبعات السلبية للاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر والعالم العربي واصلت تأثيرها السلبي على نتائج اوراسكوم للتنمية.

وتراجعت ايرادات قطاع الفنادق بنسبة 40 في المئة إلى 84 مليون فرنك نتيجة انخفاض نسب الإشغال بفنادق الشركة في مصر.

وانخفضت ايرادات نشاط العقارات والانشاءات 76 بالمئة إلى 41 مليون فرنك بسبب بطء اعمال البناء في سوقيها الرئيسيين وهما مصر وسلطنة عمان.