مصحح-أرباح السويدي اليكتريك المصرية تقفز 197% في 2016

(لتوضيح أن صافي الربح بعد الضرائب فقط وليس بعد الضرائب وحقوق الأقلية)

القاهرة 11 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة السويدي اليكتريك المصرية أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي الربح المجمع في 2016 بنسبة 196.8 بالمئة بدعم من فروق العملة وزيادة الإيرادات.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع بعد خصم الضرائب 3.954 مليار جنيه (217.8 مليون جنيه) في عام 2016 مقابل 1.32 مليار جنيه في 2015.