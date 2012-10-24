مقابلة- رئيس جهينة المصرية: نجني ثمار استثمارات جديدة وحملة دعاية

من إيهاب فاروق

القاهرة 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر اليوم الاربعاء إن شركته تجني الآن ثمار الاستثمارات الجديدة في السوق المحلي وحملة دعاية قوية.

وحققت جهينة قفزة بلغت 64 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من 2012.

وقال صفوان ثابت رئيس جهينة في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "جهينة تجني الآن ثمار استثمارات مراكز التوزيع وعربات (التوزيع) الجديدة والحملات الاعلانية القوية."

وأردف "استثمرنا مئات الملايين في فروع وعربات التوزيع وزيادة عدد العاملين خلال الفترة الماضية."

وكانت الشركة رصدت 750 مليون جنيه(122.95 مليون دولار) للاستثمارات في 2012. وتمتلك جهينة 24 فرع بيع وتوزيع وأسطول توزيع يتكون من 900 عربة.

وتأسست جهينة عام 1983 وتنتج الألبان والعصائر وتصدر إلى أسواق في أنحاء افريقيا والشرق الأوسط.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة اليوم ان صافي الربح قفز 64 إلى 120.6 مليون جنيه في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول المنصرم مقابل 73.3 مليون جنيه في الربع الثالث من 2011 .