تفاقم خسائر المصرية للنشا والجلوكوز في 2012
القاهرة 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز اليوم الأربعاء ارتفاع خسائرها لأكثر من أربعة أمثالها في 2012.
وبلغ صافي الخسائر المجمعة 56 مليون جنيه (8.60 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول ارتفاعا من 13.12 مليون جنيه في 2011.
وبحلول الساعة 1007 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 12.17 جنيه بارتفاع 9.15 بالمئة.
ويبلغ رأسمال الشركة 308.185 مليون جنيه موزعا على 30.818 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.
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