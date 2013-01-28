انخفاض طفيف لأرباح مصر للأسمنت قنا في 2012
القاهرة 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة مصر للأسمنت قنا اليوم الاثنين إن صافي الربح انخفض 3.3 بالمئة في 2012 بعد تراجع مبيعاتها 5.7 بالمئة.
وبلغ صافي ربح الشركة بعد الضرائب 326.56 مليون جنيه (49.11 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 316.01 مليون جنيه في 2011.
وانخفضت مبيعات الشركة 5.7 بالمئة إلى 745.96 مليون جنيه من 790.88 مليون جنيه في 2011.
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