أرباح الدلتا للسكر المصرية تهبط 39% في 2012
القاهرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الدلتا للسكر المصرية اليوم الثلاثاء هبوط صافي ربحها 38.8 بالمئة في 2012 بسبب تراجع المبيعات 29 بالمئة.
وبلغ صافي ربح الشركة 239.64 مليون جنيه (36.04 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 391.79 مليون جنيه قبل عام.
وتراجعت مبيعات الشركة 28.9 بالمئة إلى 981.67 مليون جنيه من 1.380 مليار جنيه في 2011.
ويبلغ رأسمال الشركة 710.990 مليون جنيه موزعا على 142.198 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
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