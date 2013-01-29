أرباح الدلتا للسكر المصرية تهبط 39% في 2012

القاهرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الدلتا للسكر المصرية اليوم الثلاثاء هبوط صافي ربحها 38.8 بالمئة في 2012 بسبب تراجع المبيعات 29 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 239.64 مليون جنيه (36.04 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 391.79 مليون جنيه قبل عام.