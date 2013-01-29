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انخفاض أرباح مصر الجديدة للاسكان 11% في النصف/1

Tue Jan 29, 2013 8:52am GMT
 
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القاهرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير اليوم الثلاثاء تراجع صافي الربح 20.1 بالمئة في النصف الاول من السنة المالية 2012-2013 رغم نمو المبيعات 47 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 38.69 مليون جنيه(5.82 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 43.40 مليون قبل عام.

(الدولار= 6.65 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 