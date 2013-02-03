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مقدمة 1-سبينالكس المصرية تخسر 10.74 مليون جنيه في النصف/1

Sun Feb 3, 2013 9:41am GMT
 
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(لإضافة سعر السهم وخلفية)

القاهرة 3 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) اليوم الأحد تكبدها خسائر في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي خسارة الشركة 10.74 مليون جنيه (1.6 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل صافي ربح 7.89 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0937 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 1.15 جنيه بارتفاع 2.7 بالمئة.

وتراجعت مبيعات الشركة سبعة بالمئة إلى 124.59 مليون جنيه من 133.93 مليون في النصف الاول من 2011-2012.

(الدولار = 6.71 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 