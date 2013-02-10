ارتفاع أرباح البنك الوطني المصري 35% في 2012

القاهرة 10 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الوطني المصري اليوم الأحد ان صافي الربح زاد 35‭ ‬بالمئة في عام 2012.

وبلغ صافي ربح البنك 304.078 مليون جنيه(45.32 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل 225.552 مليون قبل عام.

ويمتلك بنك الكويت الوطني نحو 95 بالمئة من أسهم الوطني المصري.

وزاد عائد القروض للبنك 25.15 بالمئة إلى 1.612 مليار جنيه من 1.288 مليار جنيه في 2011.

وأغلق سهم البنك اليوم عند 18.26 جنيه بارتفاع 9.15 بالمئة.

ويبلغ رأسمال البنك مليار جنيه موزعا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.