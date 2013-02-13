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ارتفاع خسائر راكتا المصرية 59% في النصف/1

Wed Feb 13, 2013 8:45am GMT
 
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القاهرة 13 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) المصرية اليوم الأربعاء تفاقم ارتفاع 59.3 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي خسارة الشركة 16.416 مليون جنيه (2.44 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 10.303 مليون جنيه قبل عام.

وبحلول الساعة 0841 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 8.61 جنيه بانخفاض 0.58 بالمئة.

وتملك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية حصة أغلبية في راكتا.

(الدولار = 6.718 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 