ارتفاع خسائر راكتا المصرية 59% في النصف/1

القاهرة 13 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) المصرية اليوم الأربعاء تفاقم ارتفاع 59.3 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي خسارة الشركة 16.416 مليون جنيه (2.44 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 10.303 مليون جنيه قبل عام.