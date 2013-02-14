جهينة المصرية تتطلع لمواصلة النمو في 2013 بعد قفزة في أرباحها السنوية

من إيهاب فاروق

القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر إن شركته تتطلع لمزيد من النمو والتوسع خلال عام 2013 مع بداية التشغيل الجزئي لمصنعين في القاهرة والصعيد وذلك بعد قفزة في أرباح عام 2012 .

وقال صفوان ثابت في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الخميس "نحن متفائلون بالسوق المصرية ونزيد استثماراتنا بقوة. استثمرنا 400 مليون جنيه في 2011 و650 مليونا في 2012. وهذا العام سنستثمر 1.2 مليار جنيه."

واضاف "أربعون بالمئة من استثماراتنا ستوجه لجنوب مصر."

وكان رئيس مجلس إدارة جهينة يتحدث بعد إعلان الشركة اليوم عن نمو الأرباح بنسبة 75 بالمئة في 2012 وزيادة المبيعات 27 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 325.4 مليون جنيه(48.35 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل 185.94 مليون في 2011.

وزادت مبيعات الشركة -التي تتنافس في السوق المصرية مع شركات مثل المراعي السعودية ونستله السويسرية ودانون الفرنسية- 27 بالمئة الى 2.855 مليار جنيه في 2012 من 1.244 مليار جنيه في 2011.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات وتحديث خطوط الانتاج والحملات الاعلانية وزيادة فروع البيع والتوزيع.