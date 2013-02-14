المصرية لصناعة النشا تفتتح خط انتاج جديدا بطاقة 200 طن يوميا
القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - قالت الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز إنها ستفتتح خط انتاج الجلوكوز الجديد اليوم الخميس بطاقة انتاجية تبلغ 200 طن يوميا.
وأضافت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة المصرية ان الخط الجديد الذي سيتم افتتاحه سيكون بمصنع الشركة في مدينة شبرا الخيمة.
ولم تخض الشركة في أي تفاصيل مالية بشأن تكلفة خط الانتاج الجديد ولم يتسن لرويترز الاتصال على الفور بالشركة للتعقيب.
ويبلغ رأسمال الشركة 308.185 مليون جنيه موزعا على 30.818 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.